東鐵線過海段落實本月15日通車，隨即帶動紅磡二手交投。美聯物業區域聯席董事殷勒麟表示，通車消息公布後，有區內家庭客即時拍板由「租轉買」，斥1029萬元購入紅磡黃埔花園3房戶，位於12座高層G室，實用面積639方呎，3房1套間隔，附企理裝修，以1029萬元易手，實呎16,103元。原業主2012年8月以620萬元首次聯名購入，其後於2019年5月以416萬元「甩名」成交，現剛滿3年、額印鬆綁轉手。