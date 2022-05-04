文章日期：2022年5月4日 16:18
東鐵線過海段落實本月15日通車，隨即帶動紅磡二手交投。美聯物業區域聯席董事殷勒麟表示，通車消息公布後，有區內家庭客即時拍板由「租轉買」，斥1029萬元購入紅磡黃埔花園3房戶，位於12座高層G室，實用面積639方呎，3房1套間隔，附企理裝修，以1029萬元易手，實呎16,103元。原業主2012年8月以620萬元首次聯名購入，其後於2019年5月以416萬元「甩名」成交，現剛滿3年、額印鬆綁轉手。
若以2012年買入價計算，原業主帳面獲利409萬元，單位10年內升值約66%。
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