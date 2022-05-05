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九建柯沛鈞1530萬購上環蝕讓舖 原業主9年蝕420萬

市場再錄名人入市個案，資料顯示，上環新街21號地舖，面積約800方呎，去年10月1530萬元購入，登記買家為九龍建業（0034）「太子爺」柯沛鈞（OR PUI KWAN），不排除購入作收購。

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