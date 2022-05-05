文章日期：2022年5月5日 17:52
市場再錄名人入市個案，資料顯示，上環新街21號地舖，面積約800方呎，去年10月1530萬元購入，登記買家為九龍建業（0034）「太子爺」柯沛鈞（OR PUI KWAN），不排除購入作收購。
原業主2013年7月1,950萬元購入，持貨近9年，帳面蝕讓420萬元或22%。
其他報道
多相｜瀚名1房現樓示範單位曝光 遠眺獅子山山景
柏瓏I累沽710伙 84%買家選建築期付款
瀚名折實均呎2.3萬首推30伙1房 擬下周開售
再寛限聚令 圓方商場多家食肆堂食優惠低至半價
心光盲人院申建83伙住宅 規劃署原則上不反對
柏瓏II乘勝追擊 短期上載樓書涉805伙
金禧花園兩房613萬沽 3年升逾五成
Silicon Hill 第1期2房佔逾半 料月內上樓書
陳偉豪再開單促成北角威景臺兩房成交 作價1560萬
星之谷：銀行結餘處歴史高位 料H按觸及封頂亦不加息
泓景臺三房租盤零議價即日租出 呎租40元
中原按揭王美鳳：銀行結餘充裕 料按息暫不上調
樂風伙外資15億收購尖沙嘴漢口道舊樓 擬重建甲廈
萊坊王兆麒：美加息不影響購買力 料今年實際按息2厘或以下
長實郭子威：本港今年有機會加息1% 惟對樓市影響不大
美聯布少明：無懼美加息潮 港樓價次季料升5%