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新地潭尾申建近1萬伙　規模媲美第一城

受北部都會區、以及港鐵（0066）北環線的概念帶動下，新界西北地區土地的發展潛力即時提升。新地（0016）新近就元朗潭尾3幅合共約212.89萬方呎的土地，申請興建集住宅、社福配套設施、商業功能的大型綜合項目，預計提供近1萬伙住宅單位，規模媲美新界東指標屋苑沙田第一城（涉1.06萬伙），同時在範圍內興建約2.8公頃濕地，平衡大自然保育和住宅發展。

新地就潭尾大型綜合項目向城規會遞交兩個改劃申請，據城規會文件顯示，其中位於元朗青山公路–潭尾段以西丈量約份第107約多個地段及毗連政府土地（即北面地盤），包括現時借出予特區政府作為方艙醫院，地盤面積125.11萬方呎（包括25.69萬方呎政府土地），擬由「其他指定用途」註明「綜合發展包括濕地修復區」地帶改劃為 「其他指定用途」註明「綜合發展包括濕地修復區 1」地帶，住宅部分以不多於地積比率2.2倍作發展，計劃興建25幢10至29層高的住宅大廈（建築物高度為不多於主水平基準以上44至115米），提供6,825個住宅單位，涉275.24萬方呎。

申請人擬在北面地盤興建5幢非住用物業及3幢綜合用途建築物作政府、機構或社區設施，當中商業部分以0.01倍地積比發展，涉約8,000方呎，另亦以0.04倍地積比興建有蓋交通停車處，涉及4.52萬方呎，即北面地盤的發展樓面達280.57萬方呎。

另申請人在地盤內的西北面部分，將構建約2.8公頃的濕地修復區，作為濕地改善措施及提升地盤範圍的生態價值。 

綜合發展項目中的南面地盤，即元朗青山公路–潭尾段以西丈量約份第107約地段第1910號餘段等及毗連政府土地，涉87.78萬方呎（包括16.91萬方呎政府土地），屬濕地緩衝區的邊陲，當中包括冠珍醬園的廠房，新地申請由「工業（丁類）」地帶、「露天貯物」地帶及顯示為「道路」的地方改劃為「住宅（戊類）」地帶，並作3個部分發展。

據城規會文件顯示，南面地盤的住宅部分的土地面積約50.05萬方呎，住宅部分擬以不多於2.5倍地積比展，擬建11幢14至29層高的住宅大廈（建築物高度為不多於主水平基準以上58至115米），提供3,115個住宅單位，涉124.8萬方呎。地盤內的南面部分將重置醬油廠，將興建總樓面不多於14.75萬方呎的全新及現代化的醬油廠，將應用創新科技技術和設立智能生產線。與此同時，為配合區內人口對教育的需求，新地將在南面地盤內預留約6.67萬方呎的土地作小學用途，整個南面地盤的總樓面約134.49萬方呎。

換言之，整個潭尾大型綜合項目將興建36幢10至29層高的住宅大廈，提供9,940個住宅單位，涉約400萬方呎；另非住用樓面約15.02萬方呎，當中包括約7.3萬方呎商業樓面、2個交通停車處、4個社福設施如長者鄰舍中心、安老院舍等，以及1所小學，整個發展樓面約415萬方呎。

值得留意，北面地皮已獲城規會批准興建大型特賣場，涉及62.3萬方呎，另南面地皮在2016年獲准興建酒店，涉約700間酒店房間。

 

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