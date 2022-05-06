新地規劃總監黃舜浣接受訪問時表示，集團持有的兩幅土地已是熟地，北面地盤部分屬現時方艙醫院，適合長遠發展。

她坦言，醬油廠在兩地中間，不利整體規劃發展，集團與醬油廠東主達成協議，透過土地規劃調整，釋放土地發展潛力，不僅可作住宅發展，同時可延續醬油廠的典故，亦體現再工業化。

新地策劃總監劉志遠指出，醬園舊廠房建於60年代，集團協助重置，同時亦醬園排放問題，並會引入NCCO新技術處理氣味排放。

劉續指，整體設計採取階梯式佈局，各住宅大廈之間亦有合適距離，設有多條通風廊，增加視覺及通風上的通透性。

另集團將在北面地盤及西北邊面冋錦田河及鄰近荒癈池塘，塑造一個2.8公頃的濕地，以增加生態相容性，以實現「城鄉融合、發展與保育並存」。

黃舜浣期望，潭尾大型綜合發展項目冀能在今年內獲批准，在明年進行改圖及修訂地契工作，將分期發展，將先發展北面地盤，期望第一階段發展可於2026至2027年完成。

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