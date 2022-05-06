中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價走勢持續向升，由5周前低位起計，CCL由178點升到180點，近2周再由180點升穿182點，CCL短期目標將繼續向上升到184點，有望重返今年新春時水平。

此外，四大分區指數亦繼續向上，本周港島CCL Mass報188.2點，按周升2.4%(為4周來最大)，連升2周共3.37%，率先重返新春前水平；九龍CCL Mass報177.95點，按周升0.24%，連升3周共4.43%。

新界方面，新界西CCL Mass報170.9點，按周升0.09%，連升2周共2%；新界東CCL Mass報196.79點，按周升1.6%(為22周來最大)，連升2周共2.52%。