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CCL八大指數連升兩周 港島樓價返新春前水平

具體反映4月11日至4月17日成交市況的中原城市領先指數CCL，承接上周升勢，八大指數連續兩周齊升，為去年8月後首見；分析認為樓價有望短期內重返今年新春前（即第五波疫情大爆發前）水平。最新數據顯示，CCL最新報182.74點，按周升0.92%，連升2周共1.88%；反映大型屋苑樓價的CCL Mass報184.71點，按周升0.99%；CCL(中小型單位)報182.69點，按周升0.99%；CCL(大型單位)報182.99點，按周升0.59%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價走勢持續向升，由5周前低位起計，CCL由178點升到180點，近2周再由180點升穿182點，CCL短期目標將繼續向上升到184點，有望重返今年新春時水平。

此外，四大分區指數亦繼續向上，本周港島CCL Mass報188.2點，按周升2.4%(為4周來最大)，連升2周共3.37%，率先重返新春前水平；九龍CCL Mass報177.95點，按周升0.24%，連升3周共4.43%。

新界方面，新界西CCL Mass報170.9點，按周升0.09%，連升2周共2%；新界東CCL Mass報196.79點，按周升1.6%(為22周來最大)，連升2周共2.52%。

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