新地其中15商場包括apm、大埔超級城、世貿中心、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場、利港商場、開心廣場、翠怡商場、美景商場、新葵興廣場、形薈及本舍。新地代理執行董事馮秀炎表示，自2月開始第5波疫情至今，所有家庭或公司聚會均要叫停，疫情緩和後迎來首個母親節，食肆又放寬至8人一枱 ，市民熱切期待外出堂食慶祝，與親友相聚，刺激商場人流及生意進一步見升幅，延續消費券發放至今的消費動力，為零售餐飲業注入強心針，亦有助社交距離全面放寬後加快市況復甦。

同時，旗下毗鄰東鐵過海段會展站的新鴻基中心、海港商場亦受惠會展站開放日，逾千計人流加上商場同日大派美食優惠券，為商戶帶來生意驚喜，亦為未來灣仔北新發展試水溫。受惠母親節及佛誕雙重節慶帶動、及商場貼市密集式的推廣，母親節暨佛誕假期共3天商場人流及生意按月分別40%及60%，整體言，今年全線母親節生意回復今年初第5波疫情前的90%水平。

有中式酒樓租戶表示，月初母親節首輪枱已訂座爆滿，特別推出4至8人頌親恩慈母宴吸客，以鮑參為主題的保健菜式特別受歡迎，母親節當日如不預訂，平均需等逾90分鐘方可入座，以6至8人枱為主，亦有20人的家庭聚會分3枱。為加快翻枱次數，餐廳限每輪用餐1.5小時，晚市可做兩至三輪枱，租戶普遍表示這個長周末生意升幅按月至少增60%，中菜租戶更增1倍。