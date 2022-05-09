中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，多個新盤同步推出市場，整體一手市場成交暢旺；加上美國聯儲局剛公布今年內第二度加息，影響部份買家入市意欲，轉為觀望樓價走勢，相信買家需時消化加息。

佛誕3天長假，十大屋苑以天水圍嘉湖山莊交投最暢旺。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊周末成交加快，3日長假錄6宗成交，以換樓客為主，其中3房或以上成交佔5宗。他又稱，嘉湖山莊景湖居1座高層B室，實用630方呎，3房1套間隔，以652萬元易手，實呎10,349元。原業主2008年139.5萬元買入，持貨約14年，帳面獲利512.5萬元或近3.7倍。

另美聯分行統計，佛誕連周末3天長假，十大屋苑共錄約18宗成交，而以周末兩日計，則錄約14宗成交，按周回落約33.3%，但仍然是8周保持雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，儘管剛過去數天以餘貨盤或新盤加推單位成交為主，但多個全新盤亦蓄勢待發，故吸納部分二手客源，導致二手指標屋苑週末交投有所下滑。