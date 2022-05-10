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接管人放售佳兆業貝沙灣洋房 市值較5年前購入價低逾兩成

近年接連有具內地背景公司陷財困，旗下物業更被接管人放售。世邦魏理仕表示，港島薄扶林貝沙灣貝沙徑17號洋房連平台及車庫，獲接管人委託以公開招標形式出售，截標日期為6月29日，物業現市值介乎約2.6億至2.8億元。資料顯示，有關單位原由佳兆業（1638）相關人士於2017年「買殼」購入，當時有指購入價約3.5億元，即現時市值較5年前購入價低7000萬至9000萬元、或20%至26%。

上述物業為貝沙灣第三期發展，樓高兩層，實用面積約3,953方呎，物業內部裝修豪華，設旋轉樓梯貫通上、下兩層，地下大廳擁約4.7米特高樓底；洋房一樓原則設4個套房，經裝修改動後現為娛樂室及套房，娛樂室可望海濱長廊及全海景觀，物業附設私人花園及屋頂平台，而車庫位置則設兩個停車位。若以最新市值計算，實呎約6.57萬至7.08萬元。

 

貝沙灣獨立屋部份供應稀少，二手市場放盤、成交均十分罕見，過去5年，同位於貝沙灣三期貝沙徑之成交，僅錄兩宗，成交實呎54,414及58,058元，而五期貝沙山徑近期於疫情期間，成交實呎則高見約6.4萬元。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，在過去一年即使疫情關係，由於港島豪宅供應量少，加上環球資金氾濫，令不少資金流入豪宅市場，因而帶動豪宅交投，而貝沙灣三期貝沙徑一段獨立屋放盤一向較稀少，加上疫情數字已大幅下降及限聚令放寬，睇樓活動陸續回復正常，預計是次推出的洋房可獲市場垂青。

 

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