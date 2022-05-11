獲批入伙紙將開放現樓示位

香港興業董事總經理鄧滿華表示，大埔豪宅地段多年來未有新盤落成，林海山城專為追求寬闊生活空間的家庭度身定造，住戶及車位比例高於1比1，料可受豪宅用家垂青。他續指，項目料短期內獲批入伙紙，最快於季內推售樓花，屆時將開放位處項目現樓的示範單位，供預約參觀。項目預計關鍵日期為2023年6月底，樓花期距今約1年。

希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威指，項目以「林海山城 VILLA LUCCA」為名，以意大利山城莊園為藍本，項目外賞山海美景，內享雅致園林，景觀可盡覽山、海、林，三重壯麗自然景致，為市場上難得的罕貴之作。

受第五波疫情打擊，近月豪宅市況回軟。被問到會否擔心項目銷情，鄧回應指，過去一段時間均未有大型豪宅項目推出，豪宅市場累積了一批購買力；他又指，豪宅買家重視項目質素，而林海山城委聘多家來自世界各地的知名團隊設計，配合四周大自然美景，對項目有相當信心。

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