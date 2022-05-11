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瓏碧折實均呎24520元 213呎開放式近500萬入場

九龍名校網新盤戰展開，樓花期不足一年的碧桂園（2007）九龍城瓏碧今日開價，首批50伙，折實均呎24520元，與周六開售60伙、已屆現樓的嘉里（0683）何文田喇沙利道瀚名，折實均呎24258元相若，而是次開價亦貼近啟德新盤，如會德豐MONACO MARINE上月首批折實均呎24833元。項目開放式戶折實近500萬元入場，最快明日起收票，料下周開售。

與瀚名呎價相若

瓏碧首批50伙包括開放式單位8伙、1房單位34伙及2房單位8伙，實用面積213至414方呎。價單定價576.7萬至1155.7萬元，實呎25155元至31216元；提供最高樓價折扣13%，折實價499.8萬至1005.5萬元，折實實呎21887元至27198元。定價計總值約4.4億元。

開放式最低售價為5樓B室，實用213方呎，折實價 499.8萬，折實實呎23465元。1房最低售價6樓A室，實用354方呎，折實價774.8萬元，折實實呎21887元，呎價亦為首批最低；2房最低售價955萬元起。另外，發展商為項目買家提供最高7成一按貸款，年期最高30年，另提供首12個月免息免供。

碧桂園香港營銷管理部營銷總監林曉箐表示，九龍城區過去6年未有全新盤推出，她指，瓏碧首批定價參考近期九龍區核心私宅，屬貼市價推盤，相信可吸納上車客、投資客。項目明日起開放示範單位予公眾參觀，並同步收票，最快下周開售。

 

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