商場2樓將設「涼浸浸初夏園遊會」，商場將會特設5大夏日祭典的傳統遊戲大挑戰，包括「Hello Summer Sweetie!」、「夏日迷之旅」、「涼浸浸滾滾樂」、「初夏抓一番」及「球願成功」，只要在場內即日單一消費滿港幣300元，便可參加遊戲乙次，成功挑戰遊戲即可免費獲贈上水廣場珍煮丹PRE-SUMMER PARTY系列夏日飲品 (包括白雪雪龍眼、眼甘甘木瓜及芒芒木瓜奶) 乙杯或其他精美禮品。而今次初夏祭，商場再加碼送出超過1400份限量福袋禮遇，包括型格電器福袋、閃爍星鑽福袋、行山必備福袋、美妝扮靚福袋、健康防疫福袋及滋味美食福袋，The Point會員只需於場內以電子貨幣消費滿指定金額，即免費換領尊貴禮品及商場電子券。

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