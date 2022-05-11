moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

上水廣場「初夏祭」活動 一折換購iPhone 13等潮物

夏日將至，新地（0016）旗下上水廣場搶先推出「涼浸浸・初夏祭」活動，其中最矚目的「1折換購賞」，顧客只要以電子貨幣於初夏祭指定星期六即日消費滿指定金額，即可以1折激筍價換購多款產品，包括iPhone 13 (256GB)、Dyson全新桃紅色風筒及Nintendo Switch（優惠價港幣228元）、AirPods第三代等。

商場2樓將設「涼浸浸初夏園遊會」，商場將會特設5大夏日祭典的傳統遊戲大挑戰，包括「Hello Summer Sweetie!」、「夏日迷之旅」、「涼浸浸滾滾樂」、「初夏抓一番」及「球願成功」，只要在場內即日單一消費滿港幣300元，便可參加遊戲乙次，成功挑戰遊戲即可免費獲贈上水廣場珍煮丹PRE-SUMMER PARTY系列夏日飲品 (包括白雪雪龍眼、眼甘甘木瓜及芒芒木瓜奶) 乙杯或其他精美禮品。而今次初夏祭，商場再加碼送出超過1400份限量福袋禮遇，包括型格電器福袋、閃爍星鑽福袋、行山必備福袋、美妝扮靚福袋、健康防疫福袋及滋味美食福袋，The Point會員只需於場內以電子貨幣消費滿指定金額，即免費換領尊貴禮品及商場電子券。

 

其他報道

銀行機構連環租康城3伙供員工入住 月租共7.2萬

太古城3房海景戶2375萬易手 一手業主38年帳賺30倍

瓏珀山2期特色戶3754萬沽 實呎2.54萬雙破頂

瓏碧折實均呎24520元 213呎開放式近500萬入場

大埔露輝路項目命名「林海山城」 2房分層實用1000呎起

廣華街舖1960萬沽 10年帳蝕近兩成

維港．星岸連錄兩撻大訂 料買家各蝕逾千萬

恒地7000萬收購羅便臣道棕櫚閣一伙 實呎逾3萬元

東鐵過海段通車出擊 星凱．堤岸新示位本月新一輪開售

鄧成波家族14.2億售「汀蘭居」予華大酒店 料蝕近2.6億元

滌濤山3房1280萬易手 近20年升1.5倍  

陽明山莊兩房月租5.2萬 呎租50元 

【睇樓手冊】Prince Central享港鐵三線優勢

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款