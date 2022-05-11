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WEAVE LIVING伙美資基金9億向華大購皇后大道西酒店

近年積極擴充的共居住宅品牌 WEAVE LIVING，今年先後多次收購物業，該公司指，最新與美資基金安祖高頓以9億元購入位於香港皇后大道西338至346號全幢酒店，項目總樓面60150方呎，呎價14960元。該公司指，集團將為物業作全面翻新，將現時214 間客房改裝成配套完備、設計時尚及租期靈活的現代住宿空間，也將提供一價全包住宿方案、面積寬敞及設備齊全的共居空間，包括在家工作設施、休憩空間、健身房、設備先進的廚房、設計型格的客廳等。上述物業原由華大酒店（0201）持有，該公司同時公布以14.2億元向「舖王」鄧成波家族購入荃灣汀蘭居。

擬翻新後變身共居空間

WEAVE LIVING 創辦人兼集團行政總裁 Sachin Doshi 指，團隊對成功促成另一項物業收購感到振奮，並期待未來數月於亞太區內其他主要城市繼續擴展，而最新收購項目，預計將於 2023 年第三季開業，並將成為 WEAVE LIVING 在港島中西區的第三個項目，與同樣位於皇后大道西的 WEAVE SUITES – CENTRAL WEST，以及位於半山醫院道的 WEAVE RESIDENCES – MIDLEVELS，進一步強化集團在這優越住宅地段的物業組合。

 

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