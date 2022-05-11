近年積極擴充的共居住宅品牌 WEAVE LIVING，今年先後多次收購物業，該公司指，最新與美資基金安祖高頓以9億元購入位於香港皇后大道西338至346號全幢酒店，項目總樓面60150方呎，呎價14960元。該公司指，集團將為物業作全面翻新，將現時214 間客房改裝成配套完備、設計時尚及租期靈活的現代住宿空間，也將提供一價全包住宿方案、面積寬敞及設備齊全的共居空間，包括在家工作設施、休憩空間、健身房、設備先進的廚房、設計型格的客廳等。上述物業原由華大酒店（0201）持有，該公司同時公布以14.2億元向「舖王」鄧成波家族購入荃灣汀蘭居。