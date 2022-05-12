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【睇樓手冊】九龍城瓏碧主打一房 41校網作招徠

【明報專訊】新一輪九龍新盤大戰一觸即發，碧桂園（2007）旗下九龍城全新樓盤瓏碧，銷售進入直路。瓏碧提供190伙中小型單位，主打1房間隔，佔全盤單位總數約六成；加上項目位處41校網，鄰近有多家本地著名學校，料受家長客及投資者青睞。另外，項目預計關鍵日期為2023年3月，樓花期不足1年。

明報記者 陳寶恩、林尚民

攝影 楊柏賢

瓏碧剛於4月獲批預售樓花同意書，發展商隨即啟動銷售部署。瓏碧屬單幢式設計，樓高23層，住宅設於5至26樓，提供190伙，單位實用面積213至414方呎，屬開放式至2房單位，當中1房有114伙，佔全盤六成，實用281至354方呎。

至於開放式及2房戶，同樣各設38伙、各佔全盤兩成；前者設於各層B及J室，實用213方呎；2房設於各層D及G室，實用414方呎。

會所設有泳池及花園

項目一層共有10伙，提供2部升降機。值得留意，項目設有10個住宅車位。此外，項目地下及1樓設有商場，低層住戶應留意排氣口及外牆裝飾燈等影響；而2樓是住客會所，設有泳池及平台花園，可讓住戶休憩。

單位總數190伙 擁綠化公園景

此外，項目附近有多個綠化公園，如九龍寨城公園、九龍仔運動場等，適合住戶閒時舒展身心。不過，瓏碧亦鄰毗計劃重建的九龍城廣場，重建工程或造成聲浪影響。

發展商開放設於黃大仙現崇山商場的示範單位，其中1房無改動交樓標準示範單位，以8樓H室為藍本，實用281方呎。單位採開放式廚房設計，選用灰白色櫥櫃面板、配黑色金屬邊框；料理枱面設磁吸式砧板，方便住戶下廚時可以固定砧板，亦可反轉收納。櫥櫃附有摺疊餐枱以及小樓梯。

露台設油壓式餐枱 方便室外用膳

單位樓層之間高度達3.45米（逾11呎高），更具空間感，發展商在示範單位的客廳牆身標示1.95米高的標誌，方便準買家構想將客廳加裝閣樓使用。睡房開則方正，設落地玻璃窗；客廳外連三合一露台，合共約38方呎。

為善用露台空間，發展商在露台設置三合一冷氣機架，設有金屬欄桿可作晾衣，亦設有油壓式餐枱可給住戶於室外用膳，享受戶外時光。

至於2房示範單位，以8樓G室為藍本，實用面積414方呎；同樣設開放式廚房，附洗衣機、雪櫃、焗爐等配套家電。單位屬長形客廳，長約4.6米、闊約2.5米，牆身選用柔暖粉色主題牆。至於主人房，設有曲尺落地大窗，可增強室內採光度。

[睇樓手冊]

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