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新地、置地元朗石湖圍申建1.45萬伙 規模媲美嘉湖山莊

政府致力拓展北部都會區的發展，區內「大地主」隨即發展相關土地；新地（0016）及置地合作發展的元朗石湖圍項目，再度向城規會遞交改劃申請，就兩幅相連地皮作住宅發展，計劃興建28幢物業；提供14,565伙，單位數量媲美天水圍指標屋苑嘉湖山莊（約1.58萬伙）。

新地繼上周元朗潭尾大型綜合發展項目、擬建近1萬伙私宅後，新近再遞交改劃申請，就元朗石湖圍兩幅土地，同位於石湖圍丈量約份第105約地段第2091號(屬相連地皮)，地皮總面積約121.6萬方呎；其中較細面積、約23.83萬方呎地盤，為項目發展第一期。

上述第一期的發展地皮，現時規劃為「綜合發展區」用地，新地等將地盤改劃為「住宅（甲類）」地帶，以不多於7.5倍地積比率發展，計劃興建4幢樓高不多於45層的分層綜合大樓，提供1,990伙住宅，其總樓面涉約104.7萬方呎。

較大面積的地盤為項目的第二期發展，佔地約約97.79萬方呎，申請由「綜合發展區」地帶改劃為「綜合發展區（1）」地帶，以不多於7倍地積比率作發展，擬建24幢不多於47層的綜合住宅大廈，提供12,575伙住宅，總樓面約591.7萬方呎。

項目亦會提供長者鄰舍中心、幼兒中心、有蓋交通停車處等設施，整個項目總樓面合共涉約696.4萬方呎，總共提供14,565伙住宅，規模媲美嘉湖山莊。

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