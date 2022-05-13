雖然4月樓市氣氛轉旺，但具體反映4月18日至24日市況的中原城市領先指數CCL報181.25點、按周跌0.81%；可留意是，反映豪宅走勢的本周CCL(大型單位)連升3周，是近14周即逾3個月以來首見，從後追趕早前落後的升幅、CCL(大型單位)最新報184.75點，按周升0.96%，連升3周共1.90%。
至於反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass，最新報182.31點、按周跌1.30%；另CCL(中小型單位)報180.56點，按周跌1.16%。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL連升2周後回軟，CCL Mass、CCL(中小型單位)同樣連升3周後回軟，反映樓價走勢反覆向上，兼繼續窄幅遞升；CCL短期目標由182點上升到184點。
四大分區樓價方面，齊升2周後單周齊跌，走勢各自反覆上升。港島CCL Mass報186.83點、按周跌0.73%，結束2周連升；九龍CCL Mass報175.75點，按周跌1.23%，結束3周連升。
新界方面，新界西CCL Mass報167.65點，按周跌1.91%，結束2周連升；新界東CCL Mass報193.92點，按周跌1.46%，同樣結束2周連升。