雖然4月樓市氣氛轉旺，但具體反映4月18日至24日市況的中原城市領先指數CCL報181.25點、按周跌0.81%；可留意是，反映豪宅走勢的本周CCL(大型單位)連升3周，是近14周即逾3個月以來首見，從後追趕早前落後的升幅、CCL(大型單位)最新報184.75點，按周升0.96%，連升3周共1.90%。