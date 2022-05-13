moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

CCL連升兩周後回落 豪宅連升3周三個月來首見

雖然4月樓市氣氛轉旺，但具體反映4月18日至24日市況的中原城市領先指數CCL報181.25點、按周跌0.81%；可留意是，反映豪宅走勢的本周CCL(大型單位)連升3周，是近14周即逾3個月以來首見，從後追趕早前落後的升幅、CCL(大型單位)最新報184.75點，按周升0.96%，連升3周共1.90%。

至於反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass，最新報182.31點、按周跌1.30%；另CCL(中小型單位)報180.56點，按周跌1.16%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL連升2周後回軟，CCL Mass、CCL(中小型單位)同樣連升3周後回軟，反映樓價走勢反覆向上，兼繼續窄幅遞升；CCL短期目標由182點上升到184點。

四大分區樓價方面，齊升2周後單周齊跌，走勢各自反覆上升。港島CCL Mass報186.83點、按周跌0.73%，結束2周連升；九龍CCL Mass報175.75點，按周跌1.23%，結束3周連升。

新界方面，新界西CCL Mass報167.65點，按周跌1.91%，結束2周連升；新界東CCL Mass報193.92點，按周跌1.46%，同樣結束2周連升。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款