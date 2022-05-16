近期焦點鐵路大盤、信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的元朗錦上路站柏瓏II，繼上周五（13日）以來已先後推出2張價單、合共涉306伙之後，項目最新第二度加推，3號價單共有122伙，包括1房32伙、2房88伙及4房戶2伙。價單訂價775.2萬至2129.5萬元，實呎20,312元至24,031元。項目已公布428伙價單，最快今日公布銷售安排，擬本周五作首輪開售。
項目維持最高16%折扣後，折實售價651.16萬至1788.78萬元，折實實呎17,062至20,186元。今次122伙折實平均呎為18,753元，比昨日推出的138伙折實均呎18,483元高約1.5%；比上周五首批168伙折實均呎17,898元高出約5%。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，新一批單位樓層及景觀有別，是次屬原價加推。
另外，最低售價為1座1樓B6單位，實用面積352方呎，1房戶，折實價651.16萬元，折實實呎18,499元。最低呎價1座1樓B10單位，實用面積519方呎，2房戶，折實價885.52萬元，折實實呎17,062元。最高售價是9座12樓A1單位，實用面積974方呎，屬4房套房連工作間連廁，折實價1788.78萬元，折實實呎18,365元。
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