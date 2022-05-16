本周五首輪開售

項目維持最高16%折扣後，折實售價651.16萬至1788.78萬元，折實實呎17,062至20,186元。今次122伙折實平均呎為18,753元，比昨日推出的138伙折實均呎18,483元高約1.5%；比上周五首批168伙折實均呎17,898元高出約5%。信置營業部集團聯席董事田兆源表示，新一批單位樓層及景觀有別，是次屬原價加推。

已公布428伙價單

另外，最低售價為1座1樓B6單位，實用面積352方呎，1房戶，折實價651.16萬元，折實實呎18,499元。最低呎價1座1樓B10單位，實用面積519方呎，2房戶，折實價885.52萬元，折實實呎17,062元。最高售價是9座12樓A1單位，實用面積974方呎，屬4房套房連工作間連廁，折實價1788.78萬元，折實實呎18,365元。

其他報道

傲瀧4房分層戶3100萬易手 4年實蝕逾兩成

啟朗苑月內兩膺九龍居屋王 開放式戶未補價實呎逼1.5萬

均輝集團3950萬購摩羅廟街舖 46年升值140倍

曉譽2房海景戶1190萬沽 7年帳蝕近140萬

沙頭角尚澄本月累沽4伙 套現逾1900萬

柏瓏II 擬加推3號價單應市 最快周五開售

東鐵線過海段通車 新港城三房960萬沽創新高

凱滙1房888萬易手 3年半升一成

君匯港4房雙套海景戶3298萬易手

Yoho Midtown 3房1195萬易手 11年升值1倍

英皇壽臣山15號上載樓書 部署招標發售