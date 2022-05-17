疫情下中港仍未正式通關，惟新世界（0017）旗下投資額約200億元、總樓面達380萬方呎的航天城核心項目11 SKIES，仍將於今年7月起至2025年陸續入伙。負責該項目的K11營運副總裁梁浩昌坦言，疫情對市場氣氛一定有影響，但今年率先開幕的寫字樓已有近半樓面租出，而餐飲、零售部份，目前租戶反應亦見熱烈。
整個11 SKIES由寫字樓、餐飲零售及娛樂設施三部份組成，三幢甲級寫字樓共提供約57萬方呎樓面，設標準及開放式辦公室，面積由1259至28481方呎，預計今年7月起入伙。梁浩昌表示，目前已有近20個租戶進駐，以樓面計，出租率近一半，當中以銀行、金融及醫療健康為主。他又表示，雖然中港未通關，但金融服務業的需求仍強勁，如有投資成份的保險、開立美股戶口之金融機構等，而醫療服務中心方面，除專科醫療外，牙齒矯形、雪卵等服務亦有一定需求。
項目亦提供約57萬方呎樓面以作為娛樂設施，包括首度進駐大中華區的KidZania兒童體驗樂園、全港首個飛行影院Timeless Flight HongKong、全球最長室內外多層小型賽車跑道SkyTrack(長達1公里)等，梁浩昌指，當中約有超過10萬方呎設施將於明年起啟用。
至於項目最重點部份，即涉及約266萬方呎的餐飲零售部份，將提供約800個舖位，包括不少於120間食肆。梁浩昌透露，該部份現正接受租戶意向，且市場反應熱烈，特別是餐飲部份，他又提到，雖然餐飲零售部份主要在2024年起啟用，但配合明年起開幕的娛樂設施，部份餐飲將於明年起開業。此外，新世界將於下周四舉行論壇，集合近20位來自不同領域的行業領袖，就航天城及11 SKIES如何提振香港疫後經濟交流意見。
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