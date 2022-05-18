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【有片：睇樓手冊】馬鞍山泓碧4房大宅 享園海雙景

馬鞍山泓碧屬內房碧桂園（2007）進軍香港地產市場的頭炮。泓碧已屆現樓，現時只有小量一手餘貨待售，主要屬分層大單位、特色戶及洋房；今次介紹的4房現樓示範單位，兼融園林和海景，讓人心曠神怡。另外，港鐵（0066）東鐵線過海段已通車，前往港島的時間進一步縮減，相信泓碧的住戶亦可受惠。

明報記者 容婌維

攝影 林靄怡

泓碧提供547個單位，實用面積271至5289方呎，涵蓋1至4房分層戶、特色戶及獨立洋房，戶型選擇多元化。泓碧最新打造的現樓示範單位，位於第1座5樓A室，實用面積1431方呎，採4房雙套連多用途套房間隔；單位其中一個賣點，是享有私人電梯大堂，而且該部電梯只供A室與B室共用，私隱度十足。

設私人電梯大堂 私隱度高

從大門進入單位便是客飯廳，面積約400方呎。客廳外連43方呎露台，景觀以會所園林為主，但同時可遠眺部分吐露港、赤門海峽一帶海景。設計師在客廳放置梳化、茶几及電視櫃等家俬，仍有充裕活動空間。飯廳則設於靠近廚房一方，可放置長形餐桌及收納櫃。

單位設有梗廚，配套家電齊備，廚房內連多用途套房，可用作工人房。除日常煮食用的中式廚房外，飯廳亦設有「西式備餐間」，提供咖啡機、酒櫃、廚櫃及工作枱面，可用作水吧。

廚房配套足 加設西式備餐間

單位藉一道走廊通往各個睡房，而走廊中段位置牆身設有一個凹位，發展商解釋是為住戶提供一個「家庭角落」，利用這個空間放置裝飾及家庭照片，設計師亦特地在「家庭角落」放置收納櫃，增加儲物空間。

單位提供兩個套房，同樣望園林景，其中主人套房較大，附設工作平台。值得一提的是，兩間套房的浴室均設有窗戶，有助空氣流通。其餘兩間細房面積相若，設計師將其中一間設計成單人房，另一間改作書房。由於兩房之間的牆身並非主力牆，戶主亦可因應個人需要將此兩房打通。

步行10分鐘達烏溪沙站

泓碧位處的耀沙路，鄰近白石高爾夫球場，該區屬新發展私宅區，環境清幽，中高層單位均可享開揚的赤門海峽海景。對外交通、民生配套方面，從泓碧步行約10分鐘可到達港鐵烏溪沙站，而東鐵線過海段已經開通，預計住戶由屋苑出發前往港島金鐘等商業區的時間可大為縮短；住戶亦可乘搭專線小巴前往大學站或沙田市中心，再轉車前往市區。日常購物或用膳則可步行至鄰近烏溪沙站的迎海薈商場。

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