Silicon Hill 第1期提供的單位，由開放式至3房間隔，另備地下連花園、及頂層連天台特色戶。單位實用面積介乎217至851方呎，當中標準單位佔整體約9成，合共設有12種戶型，包括開放式至3房間隔，而入場門檻最低的開放式戶，實用面積由217至222方呎，其中最細單位217方呎，屬白石角一帶最迷你新盤單位(之前為嘉華旗下嘉熙、開放式戶最細225方呎)。

至於1房戶，實用面積285至376方呎；2房戶實用面積398至463方呎；3房戶實用面積531至770方呎。

當中2房單位約佔全盤一半數目，2房或以下佔逾7成，另特色戶佔全盤約1成。

是次最細單位，屬實用面積217方呎開放式戶，例如3座12樓A5室。至於最大單位，為實用面積851方呎頂層連天台特色戶，包括3座12樓A1室。

胡致遠表示，項目將於短期內開放示範單位參觀，部署月內作首輪開售。