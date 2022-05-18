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Silicon Hill上載樓書 開放式最細217呎白石角最迷你

新地（0016） 旗下全新焦點大盤，位處大埔白石角的Silicon Hill 第1期，已獲批預售樓花同意書。新地代理總經理胡致遠表示，Silicon Hill 分3期發展，提供1871伙，其中第1期今日上載樓書，項目提供576伙，由5座11層高的住宅大樓組成，分別為翠景閣第1至6座（不設第4座），意味銷售進程進入直路。

Silicon Hill 第1期提供的單位，由開放式至3房間隔，另備地下連花園、及頂層連天台特色戶。單位實用面積介乎217至851方呎，當中標準單位佔整體約9成，合共設有12種戶型，包括開放式至3房間隔，而入場門檻最低的開放式戶，實用面積由217至222方呎，其中最細單位217方呎，屬白石角一帶最迷你新盤單位(之前為嘉華旗下嘉熙、開放式戶最細225方呎)。

至於1房戶，實用面積285至376方呎；2房戶實用面積398至463方呎；3房戶實用面積531至770方呎。

當中2房單位約佔全盤一半數目，2房或以下佔逾7成，另特色戶佔全盤約1成。

是次最細單位，屬實用面積217方呎開放式戶，例如3座12樓A5室。至於最大單位，為實用面積851方呎頂層連天台特色戶，包括3座12樓A1室。

胡致遠表示，項目將於短期內開放示範單位參觀，部署月內作首輪開售。

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