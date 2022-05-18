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瓏碧伙中原推按揭優惠 項目暫收約400票超額5倍

即將本周六（21日）開售首批70伙、碧桂園（2007）發展的九龍城賈炳達道瓏碧，碧桂園地產（香港）管理部總經理林曉箐指，項目過去7日累收約400票，以周六首輪開售70伙計，超額認購約5倍，而項目將於周五截票。

為配合瓏碧開售，發展商夥拍中原地產及中原按揭推按揭優惠。中原按揭董事總經理王美鳳指，選擇一為低息H按優惠，全期按息H加1.3厘，以5月18日1個月拆息0.18%計，實際息率1.48厘。計劃設現金回贈1.6%，按揭成數最高90%，按揭年期長達30年。

周六開售70伙 周五截票

另一個為樓花即供高成數按揭，按揭成數根據不同樓價、最高可達80%（樓價達833萬元以下最高80%按揭；樓價1,000萬最高可借500萬加20%按揭；樓價1000萬或以上最高70%按揭。計劃亦適用於樓花，選用即供付款之買家亦可即時申請此計劃。計劃提供全期按息P減2.75厘（P現為5.25厘、下同），實際息率2.5厘，現金回贈1%，按揭年期長達30年。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，市場壞消息相繼消散，疫情漸露曙光，市民對美國加息亦早有準備，加上近日股市相對波動，部份市民棄股換樓，選擇買「磚頭」抗通脹，樓市交投氣氛持續造好。隨著政局穩定及港鐵東鐵綫過海段通車等好消息帶動下，積壓已久的購買力正全面釋放。他指，本月至今一手成交暫錄逾630宗，料今個月一手成交可達2,000宗，創一年新高。

 

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