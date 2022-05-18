九龍建業(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳表示，將於短期內推出新價單，涉及不少於312伙，集中於高層戶，有機會月內推售。她續指，新價單不會減價，但認為本港市場仍未完全消化美國加息消息，新推出優惠將考慮全面因素，希望惠及買家。

九建陳淑芳強調不會減價

另發展商早前夥HKT Smart Living舉辦的「海茵莊園垂直空間設計比賽」已選出最後十強作品。九龍建業執行董事柯沛鈞表示，是次比賽收得多達130份作品，希望是次比賽可啟發室內設計師善用空間延伸，為海茵莊園住戶呈現新一代理想家居。

比賽現進入「最佳設計大獎」公眾投票階段，由即日起至5月31日，公眾可透過網上投票或親臨海茵莊園示範單位現場投票，首1000名網上成功投票者可獲得始創中心50元購物禮券一張；而首 500名於展銷廳現場投票的人士則可獲始創中心100元購物禮券一張。

其他報道

郭晉安1874萬沽紅磡工廈 15年勁賺1324萬

柏瓏II與匯豐合作提供綠色按揭 買家抽獎有機會贏Telsa電動車

柏傲莊III新錄三房取消交易 累計195宗涉總值32億

「中國百名傑出女企業家」3470萬沽衛理苑3房 13年賺逾千萬

大埔Silicon Hill上載樓書 主打兩房開放式最細217呎起

鐵路效應外區客租轉買1226萬購黃埔3房則王

太古城本月30宗租務成交 兩房呎租38元

【有片：睇樓手冊】馬鞍山泓碧4房大宅 享園海雙景