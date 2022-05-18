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海茵莊園最快本月加推 料不少於312伙 

九建（0034）旗下將軍澳新盤海茵莊園，樓花期尚餘約3個月，發展商部署短期內加推全新單位及新優惠。

九龍建業(市務及銷售部)高級銷售經理陳淑芳表示，將於短期內推出新價單，涉及不少於312伙，集中於高層戶，有機會月內推售。她續指，新價單不會減價，但認為本港市場仍未完全消化美國加息消息，新推出優惠將考慮全面因素，希望惠及買家。

九建陳淑芳強調不會減價

另發展商早前夥HKT Smart Living舉辦的「海茵莊園垂直空間設計比賽」已選出最後十強作品。九龍建業執行董事柯沛鈞表示，是次比賽收得多達130份作品，希望是次比賽可啟發室內設計師善用空間延伸，為海茵莊園住戶呈現新一代理想家居。

比賽現進入「最佳設計大獎」公眾投票階段，由即日起至5月31日，公眾可透過網上投票或親臨海茵莊園示範單位現場投票，首1000名網上成功投票者可獲得始創中心50元購物禮券一張；而首 500名於展銷廳現場投票的人士則可獲始創中心100元購物禮券一張。

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