上述70伙售價最低是6座2樓B室，實用面積961方呎、3房套房連工作間，折實價1384.768萬，折實實呎14,410元；呎價最低是8座1樓A室，實用面積1035方呎、3房套房連工作間，折實價1459.128萬，折實實呎14,098元。整批折實均呎15,946元。

翻查資料，項目對上一張價單於2018年6月公布，當時59伙折實均呎17,646元，但由於今批單位全屬3房以上大單位，兩批單位折實均呎不能直接比較。

項目同日上載銷售安排，本周日(22日)先到先得形式開售15伙，包括5伙四房戶及10伙三房戶，折實價1396.912萬元起。韓家輝表示，高爾夫．御苑全盤累售461伙，共套現約62.6億元。