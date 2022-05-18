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高爾夫．御苑折實均呎1.59萬加推70伙 周日賣15伙

近日主力銷售大角嘴利奧坊‧壹隅的恒地（0012），同系已屆現樓，毗鄰粉嶺高爾年夫球場的高爾夫．御苑，相隔近4年推出新一張價單。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，高爾夫．御苑是次加推全新價單涉70伙，包括17伙四房戶、53伙三房戶；價單訂價1573.6萬至2711.2萬元，實呎16,020至20,633元，提供最高12%樓價折扣，折實售價1384.768萬至2385.856萬元，折實呎價14,098至18,157元。

上述70伙售價最低是6座2樓B室，實用面積961方呎、3房套房連工作間，折實價1384.768萬，折實實呎14,410元；呎價最低是8座1樓A室，實用面積1035方呎、3房套房連工作間，折實價1459.128萬，折實實呎14,098元。整批折實均呎15,946元。

翻查資料，項目對上一張價單於2018年6月公布，當時59伙折實均呎17,646元，但由於今批單位全屬3房以上大單位，兩批單位折實均呎不能直接比較。

項目同日上載銷售安排，本周日(22日)先到先得形式開售15伙，包括5伙四房戶及10伙三房戶，折實價1396.912萬元起。韓家輝表示，高爾夫．御苑全盤累售461伙，共套現約62.6億元。

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