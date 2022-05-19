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Silicon Hill示位曝光 3房開放式廚房附玻璃趟門

新地（0016）今年首個焦點大盤、大埔白石角新盤Silicon Hill，早前獲批預售樓花同意書後，隨即昨日上載樓書，今日首度公開兩個交樓標準示範單位予傳媒率先參觀，包括2房及3房套房戶型。

其中3房套房示範單位以翠景閣5座9樓A2室為藍本，實用面積640方呎。入門即見玄關，附有多組收納櫃，包括高身鞋櫃，亦置有洗衣機。單位採用開放式廚房設計，附設曲尺櫥櫃料理枱面，選用藍白色櫥櫃面板。為了阻隔油煙，設計師特意做了一道玻璃趟門，住戶煮食時可以關上。

至於客飯大廳呈長型設計，長約5.4米、闊約2.7米，易於擺放梳化、電視櫃及餐枱等的傢俬。外連約23方呎露台。

3間睡房以及浴室以一道長走廊貫穿。睡房均與客廳同向西面。主人房套房實用面積約50方呎，設有曲尺落地大窗。套廁設有浴缸，外連16方呎工作平台。

至於2房示範單位以翠景閣2座8樓B2室為藍本，實用面積405方呎。入門即見客飯大廳，右方為開放式廚房，左方則為浴室，為了善用空間，浴室亦用趟門設計。

單位不設走廊，2間睡房分別設於客飯廳左右兩旁，同樣向東面。值得留意，單位大窗附設減音窗，以降低鄰近交通行車聲浪。

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