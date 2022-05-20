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中建許氏家族上水地再申建969伙

隨著政府落實北部都會區的發展，不少發展商或財團向城規會改劃土地用途。中建企業許世勳家族等持有的上水客家圍以南地皮，再度向城規會申請改劃土地用途，擬建969個住宅單位，並提供100個安老院舍床位，總樓面達141.13萬方呎。

申請範圍包括愛園別墅

據城規會文件顯示，中建企業許世勳家族等持有的上水地段第2號餘段和毗連政府土地，毗鄰為高爾夫景園，地盤面積約34.04萬方呎，現坐於「綜合發展區」地帶，申請改為「綜合發展區（1）」地帶，申請人以地積比率4.39倍作發展，其中住宅部分計劃興建7幢不多於25至32層高的住宅大廈或綜合大樓，提供969個、平均面積約1,426方呎的住宅單位，另設1幢會所；另項目內設2.91萬方呎的非住用樓面，將提供100個安老院舍床位，而申請範圍內的一座一級歷史建築物愛園別墅將作保育，而整個項目的總樓面達141.13萬方呎。

申請人表示，擬議方案積極回應周邊的規劃環境改變，並提出方案 更有效地善用珍貴的土地資源，同時不會帶來負面影響。

資料顯示，中建企業主席許世勳早在2016年7月，已就上述地皮申請住宅發展，當時申建816伙，惟在2018年12審理時，申請人許世勳離世，城規會同意申請已不存在，故不再考慮有關計劃。許世勳兒子許晉亨於2019年12月再度向城規會作出申請，申建676伙，住宅伙數較前減少140伙或17%。

據最新申請顯示，許氏家族申建的單位數目較2019年申請的676伙住宅，增加293伙或43%，同時加入了社福設施以回應社會需求。

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