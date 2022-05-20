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柏瓏三輪速沽近1100伙  套現破百億

近期焦點鐵路新盤、信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的元朗錦上路站柏瓏II，今日於尖東帝國中心首輪開售428伙，信置營業部集團聯席董事田兆源表示，截至下午4時，項目已售出開售單位逾九成、即逾386伙，套現金額近35億元。當中1房及2房已全數沽清，而4房戶亦近沽清。

柏瓏II最高實呎21147元沽出

連同早前推出的柏瓏I， 柏瓏I及II 兩期項目，三周內三輪銷售沽近1100伙，套現逾101億元，料為今年至今銷售伙數最多的新盤。田兆源表示，今日港股市場顯著造好，上升近600點，整體市場氣氛向好。柏瓏II今日首輪開售，吸引大量用家及投資者入市，睇好北部都會區發展及龐大機遇，南金融北創科概念備受追捧 ; 此輪發售亦吸引大批九龍區客人入市。

最快今日加推單位

今日成交價最高單位為9座11樓A1室，實用面積974方呎、4房套房連工作間連廁，成交價1866.48萬元，實呎19,163元。呎價最高則是9座19樓A5室，實用面積389方呎、1房連儲物室，成交價822.62萬元，實呎21,147元。田兆源指，項目有機會於今日稍後時間加推單位，以回應市場需求。

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