柏瓏II最高實呎21147元沽出

連同早前推出的柏瓏I， 柏瓏I及II 兩期項目，三周內三輪銷售沽近1100伙，套現逾101億元，料為今年至今銷售伙數最多的新盤。田兆源表示，今日港股市場顯著造好，上升近600點，整體市場氣氛向好。柏瓏II今日首輪開售，吸引大量用家及投資者入市，睇好北部都會區發展及龐大機遇，南金融北創科概念備受追捧 ; 此輪發售亦吸引大批九龍區客人入市。

最快今日加推單位

今日成交價最高單位為9座11樓A1室，實用面積974方呎、4房套房連工作間連廁，成交價1866.48萬元，實呎19,163元。呎價最高則是9座19樓A5室，實用面積389方呎、1房連儲物室，成交價822.62萬元，實呎21,147元。田兆源指，項目有機會於今日稍後時間加推單位，以回應市場需求。

其他報道

瓏碧明首輪賣70伙 累收630票超額8倍

Prince Central 批滿意紙 增回贈再加推11房1房折實924萬起

中建許氏家族上水地再申建969伙

利嘉閣捐10萬購食糧贈銀杏館及基督教靈實協會

新世界借出流浮山地申建1233伙過渡性房屋

新世界資助房屋詳情曝光 建312伙平均面積486呎單位

柏瓏II個半小時沽逾150伙 投資者逾千萬購入2房戶

柏瓏II 開售428伙首小時售55伙 大手客1447萬購2兩伙