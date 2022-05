恒基兆業地產主席辦公室顧問于正人表示,集團近年大力推動 ESG 理念,並演化成「G.I.V.E.」四大要素,包括環保為地球 (Green for Planet)、創新為未來 (Innovation for Future)、關愛為人群 (Value for People) 、誠心為社區 (Endeavour for Community),共提供13項主要環保設施;其中包括通過場地規劃增強通風效果,住宅大樓及公共空間設有通道,增加空氣流動。與此同時,項目所有車位將會提供電動車充電基礎設備,減少碳排放。

另外,項目公共空間均提供免觸式出入設施,例如紅外線升降機按鈕等。

