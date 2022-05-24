戴德梁行估計，整個上半年成交宗數，有機會錄得約50宗、成交金額有機會達280億元，金額比去年同期跌35%，而隨著疫情逐步緩和，預計下半年投資市場氣氛較上半年佳，預料2022年度商用物業投資總金額可達700億元，表現將比2019年、2020年更為理想。

戴德梁行執行董事、香港資本市場部主管高偉雄指，鑑於香港目前仍然採用嚴格的檢疫隔離措施，故今年上半年仍以本地投資者主導，佔市場成交總額逾56%，惟不少於本地設有據點的國際房地產基金，趁現時較平靜市況頻頻出手，期內基金佔總市場成交額42%，較去年同期的14%大幅攀升，當中不少酒店與工廈項目均由相關基金承接，並夥拍本地發展商，為其業務擴張提供資金支持。與此相比，內地投資者則較去年沉寂，佔總成交額約 2%。

此外，港鐵東鐵線過海段、北部都會區沿線物業，將會是市場未來焦點；隨著東鐵線過海段正式開通，延伸至港島的交通及周邊配套日趨完善，預料將惠及沿線物業，帶動其長遠升值潛力，特別以灣仔北、會議展覽中心一帶地段，並以買家作市場主導。同時，北部都會區持續發展，隨著古洞站預計於2027年竣工，屆時將與落馬洲站連接，長遠而言將為新界北居民提供更完備的交通配套，古洞、新田、洪水橋一帶均能受惠。

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