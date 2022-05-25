1房折實736萬入場

The YOHO Hub今日加推5號價單，單位來自第1至3座，實用面積介乎326至1036方呎，價單訂價836.6萬至2464.9萬元，實呎21,601元至27,403元。維持最高12%樓價折扣，折實價736.2萬至2169.1萬元，折實實呎19,008元至24,115元，折實均呎21,232元；與去年12月時推出的4號價單折實均呎21,261元相若。

今批售價最低單位來自1座7樓J室，實用面積326方呎，1房戶，折實價736.2萬元，折實實呎22,583元。呎價最低來自3座7樓J室，實用面積726方呎，3房套間隔，折實價1380萬元，折實實呎19,008元。項目亦更新1號及4號價單，有5伙單位加價，加幅約2%。

此外，項目推出新一份銷售安排，下周二（31日）開售211伙，當中包括206伙以價單發售，另5伙位於3座的中高層A室招標發售，實用面積1159方呎，屬4房套房連儲物室間隔。

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