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YOHO Hub突推逾百伙折實均呎2.12萬 下周二開售211伙

新地（0016）部署周六（28日）開售太子道西Prince Central 16伙，以及短期開售大埔白石角Silicon Hill 第1期之際，同系樓花期約10個月的元朗站上蓋The YOHO Hub，今日加推5號價單共103伙，同步推出銷售安排，下周二（31日）開售211伙。

1房折實736萬入場

The YOHO Hub今日加推5號價單，單位來自第1至3座，實用面積介乎326至1036方呎，價單訂價836.6萬至2464.9萬元，實呎21,601元至27,403元。維持最高12%樓價折扣，折實價736.2萬至2169.1萬元，折實實呎19,008元至24,115元，折實均呎21,232元；與去年12月時推出的4號價單折實均呎21,261元相若。

今批售價最低單位來自1座7樓J室，實用面積326方呎，1房戶，折實價736.2萬元，折實實呎22,583元。呎價最低來自3座7樓J室，實用面積726方呎，3房套間隔，折實價1380萬元，折實實呎19,008元。項目亦更新1號及4號價單，有5伙單位加價，加幅約2%。

此外，項目推出新一份銷售安排，下周二（31日）開售211伙，當中包括206伙以價單發售，另5伙位於3座的中高層A室招標發售，實用面積1159方呎，屬4房套房連儲物室間隔。

 

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