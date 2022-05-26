年初7200萬沽蔚豪苑 30年賺6190萬

資料顯示，上述瀚名單位，為19樓A室，單位實用1132方呎，屬3房1套連工作間間隔，成交額3623.8萬元，實呎32,012元，買家以葉蘇群（Yip So Kwan Amy）登記，即葉子楣之原名，而葉子楣今次入市，只需付樓價4.25%印花稅，即以首置名義入市。據成交紀錄冊顯示，單位買家選用「Super 180付款計劃」，亦有一個價值280萬元的車位認購權，以及兩年管理費津貼。

事實上，1980至90年代活躍於娛樂圈的葉子楣，過往投資物業不算太多，1992年與醫生男友拍拖後淡出影圈，同年就以1010萬元購入蔚豪苑A座中層A2室4房戶，至今年初以「賣殼」形式售出，據悉作價約7200萬元，實用1638方呎，實呎近4.4萬元，而葉子楣持貨30年，帳面獲利6190萬元，賺幅高達6.1倍。資料顯示，持有該物業之Joyce Island Limited，近日已轉由關菊英同性密友、已故「公仔麵大王」周文軒的侄女周偉利（Willy）出任董事。

86年59萬購美孚單位 25年帳面賺7倍

早在1986年、即葉子楣加入亞洲電視翌年，她就以59萬元購入荔枝角美孚新邨百老匯街120號一個實用674方呎的低層D室，至2011年以495萬元售出，持貨約25年，帳面獲利436萬元，賺幅近7.4倍。