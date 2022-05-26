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朗濤下周一銷售9伙2房 折實均呎2.16萬

新地（0016）大埔白石角Siliocn Hill 第1期推售在即，同區入伙近2年的鷹君（0041）白石角朗濤，今日加推6號價單，涉及9伙2房及2房連儲物室單位。

上述9伙單位來自1、3及7A座，實用面積752至781方呎，屬2房及2房連儲物室間隔，價單訂價1496.6萬至2402.1萬元，實呎19,163元至31,900元。個別單位最高折扣分別21%及24%，折實價1182.3萬至1825.6萬元，折實實呎15,138元至24,244元，折實平均呎價21,602元。

另外，發展商同步推出新一份銷售安排，下周一（30日）於項目現樓開售上述9伙。

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