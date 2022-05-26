城規會早前修訂《油麻地分區計劃大綱圖》，就區內多幅商業地及住宅地皮申請放寬建築高度限制，主要涉及將彌敦道兩旁、現規劃為「商業」地帶的高度限制，由100米（主水平基準上，下同）放寬10%至110米，另範圍內西面、現劃為「住宅（甲類）」用地的高度限制，亦計劃由80米放寬25%至100米；文成街兩旁的「住宅（甲類）2」地帶亦擬改劃「住宅（甲類）」，將高限由80米放寬25%至100米。
另城規會亦擬對圖則《註釋》作出的修訂，刪除有關土地4306方呎或以上的用地的最高建築物高度限制為100米的規定。資料顯示，城規會共接收了3份申述，當中包括地產建設商會的申述，該會指放寬高限仍未能在設計提供足夠的彈性，讓發展商等提供全面的發展。商會又指出，若城規會批准放寬建築物高度限制，宜減少上蓋面積，加強綠化及使空氣更流通。
地建會亦建議，將彌敦道兩旁「商業」地帶的建築物高度限制放寬至130米，而位於港鐵站旁邊策略位置的「商業」地帶的建築物高限放寬至150米至180米。不過，據規劃署文件顯示，該署並不支持上述的反對意見，主因是考慮到該區區內特色、空氣流通、《可持續建築設計指引》等因素，認為有關修訂合適。
其他報道
多相｜天晉IIIA洋房5125萬招標沽 實呎逾3.2萬雙破頂