地建會反對放寬高限

另城規會亦擬對圖則《註釋》作出的修訂，刪除有關土地4306方呎或以上的用地的最高建築物高度限制為100米的規定。資料顯示，城規會共接收了3份申述，當中包括地產建設商會的申述，該會指放寬高限仍未能在設計提供足夠的彈性，讓發展商等提供全面的發展。商會又指出，若城規會批准放寬建築物高度限制，宜減少上蓋面積，加強綠化及使空氣更流通。

地建會亦建議，將彌敦道兩旁「商業」地帶的建築物高度限制放寬至130米，而位於港鐵站旁邊策略位置的「商業」地帶的建築物高限放寬至150米至180米。不過，據規劃署文件顯示，該署並不支持上述的反對意見，主因是考慮到該區區內特色、空氣流通、《可持續建築設計指引》等因素，認為有關修訂合適。

其他報道

朗濤下周一銷售9伙2房 折實均呎2.16萬

麗港城極低層2房655萬沽 持貨4年實蝕15%

嘉林物流創辦人4720萬購青衣工廈

多相｜天晉IIIA洋房5125萬招標沽 實呎逾3.2萬雙破頂

新香港人1020萬購君匯港2房 9年半升逾五成

大家樂家族逾4200萬購荃灣商廈 呎價約1.2萬

明翹匯設專車來往南昌站 下半年推現樓複式戶

明翹匯現樓示範單位曝光

星凱．堤岸下周公開全新3房示範單位

首置客962萬購昇悅居2房 02年一手買入升3.5倍

葉子楣3624萬「首置」購瀚名3房戶