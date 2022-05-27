差估署今日公布最新數據顯示，4月私宅售價指數報384.0點，較3月的382.1點回升0.5%，為連跌3個月後首次反彈，而今年首四個月，樓價指數累跌2.51%，而與去年9月歷史高位398.1點比較，則仍累跌3.54%。

陳海潮指，4月指數主要反映3月中旬至4月上旬市況，當時疫情持續轉穩，加上當局提早一個月預告將分階段放寬社交距離措施，刺激不少準買家加快入市。

他續指，隨着睇樓量明顯回升，甚至出現爭購情況，業主逐步收窄議價空間，甚至反價及加價，帶動樓價上跌回升；另當局5月初預告次階段限聚鬆綁，加上新盤銷情暢旺，亦拉動整體市場氣氛，二手業主更見心雄，故料下次公布的5月樓價指數升幅，有望擴大至1%或1.5%。

倘若疫情繼續穩定受控，陳海潮相信，6月私宅售價指數，仍可靠穩上升，屆時料可收復首季約3%的跌幅，至年中時樓價將與去年底接近持平。

至於下半年走勢，則要端視經濟表現、美國加息幅度，及特區新管理班子上任後拋出的樓市政策力度，暫時維持全年樓價至少升5%預測。

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