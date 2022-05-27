moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

新地4項目申建3萬伙 錦繡旁兩地最新申建近2500伙

新地（0016）再申請改劃元朗地申請改劃，地皮位於元朗指標大型洋房屋苑錦繡花園旁，擬建18幢住宅大廈，擬建2,477伙，是8個月來第四度提交元朗土地改劃申請，4個項目預計共提供3萬伙。

據城規會文件顯示，新地最新提交改劃申請的土地位於元朗米埔攸壆路丈量約份第104約多個地段，毗鄰為錦綉花園，其中一幅位於南邊的地盤，地盤面積約46.78萬方呎，目前為「康樂」及「住宅（丙類）」地帶，擬改劃為「住宅（丙類）1」，擬以1.28倍地積比率，興建9幢3至16層高的住宅大廈，以及2幢1至2層高的非住用建築物，提供1,228個、平均面積458方呎的住宅單位。

新地：配合政府「地盡其用」政策

另位於北邊的土地，其地盤面積約49.11萬方呎，目前為「康樂」地帶，同樣申請改劃為「住宅（丙類）1」，計劃以1.23倍地積比率發展，擬建9幢3至16層高住宅大廈，以及1幢1層高非住用建築物，提供1,249個、平均面積475方呎的單位。

新地表示，遞交的改劃申請以配合北部都會區發展策略和北環綫最新進程，充分發揮「新田/落馬洲發展樞紐」和鐵路效益，並配合政府「地盡其用」以增加土地房屋供應的政策，緩解房屋供應短缺的問題。

新地續指，申請地點為「熟地」，2016年已獲批准作低密度住宅洋房發展，因應社會對房屋殷切需求，需要適當提高地積比率，以釋放土地的發展潛力。與此同時，申請地點附近住宅以「花園式洋房」為主，是次改劃申請將提供中、小型住宅，豐富附近的房屋供應組合，為未來的「新田/落馬洲發展樞紐」提供更多元化的居住選擇，達到「職住平衡」。

其他報道

元朗近八鄉車廠農地 申建近千伙住宅

啟朗苑1房未補價550萬沽 3年升逾九成

元朗本月破百宗二手成交 采葉庭2房655萬沽 

瓏門本月11宗租務成交 2房呎租32元

利嘉閣陳海潮：5月及6月私宅指數續看俏 料可收復首季失地

差估署：4月樓價指數按月升0.5% 連跌3個月後終回勇

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款