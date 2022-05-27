據城規會文件顯示，新地最新提交改劃申請的土地位於元朗米埔攸壆路丈量約份第104約多個地段，毗鄰為錦綉花園，其中一幅位於南邊的地盤，地盤面積約46.78萬方呎，目前為「康樂」及「住宅（丙類）」地帶，擬改劃為「住宅（丙類）1」，擬以1.28倍地積比率，興建9幢3至16層高的住宅大廈，以及2幢1至2層高的非住用建築物，提供1,228個、平均面積458方呎的住宅單位。

新地：配合政府「地盡其用」政策

另位於北邊的土地，其地盤面積約49.11萬方呎，目前為「康樂」地帶，同樣申請改劃為「住宅（丙類）1」，計劃以1.23倍地積比率發展，擬建9幢3至16層高住宅大廈，以及1幢1層高非住用建築物，提供1,249個、平均面積475方呎的單位。

新地表示，遞交的改劃申請以配合北部都會區發展策略和北環綫最新進程，充分發揮「新田/落馬洲發展樞紐」和鐵路效益，並配合政府「地盡其用」以增加土地房屋供應的政策，緩解房屋供應短缺的問題。

新地續指，申請地點為「熟地」，2016年已獲批准作低密度住宅洋房發展，因應社會對房屋殷切需求，需要適當提高地積比率，以釋放土地的發展潛力。與此同時，申請地點附近住宅以「花園式洋房」為主，是次改劃申請將提供中、小型住宅，豐富附近的房屋供應組合，為未來的「新田/落馬洲發展樞紐」提供更多元化的居住選擇，達到「職住平衡」。

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