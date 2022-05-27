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CCL大單位指數連升5周 約10個月首見

政府放寬按揭成數後，大單位受惠，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，最新公布的中原城市領先指數CCL(大型單位)最新報185.05點，創14周新高，按周升0.12%，連升5周共2.06%，是自2021年8月(近41周)以來首次連升5周，從後追趕早前落後的升幅。

CCL按周跌0.38% 數字反映美加息市況

不過，CCL最新則報181.15點，按周跌0.38%，指數連續5周於180點到182點窄幅徘徊，累升1.00%，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.04點，按周跌0.53%，近5周於182點到184點窄幅徘徊，累升0.70%，另CCL(中小型單位)報1180.38點，按周跌0.48%，近5周於180點到182點窄幅徘徊，累升0.78%。本周指數是反映5月5日美國宣佈加息半厘當周的市況，亦是2月23日財政預算案宣佈放寬按保後第10周的市況。

若以地區分析，港島CCL Mass報184.90點，按周跌0.79%，連跌3周共1.75%；九龍CCL Mass報174.43點，按周升0.12%，結束2周連跌；新界東CCL Mass報196.24點，按周跌0.60%，上周指數創13周新高後回軟；新界西CCL Mass報168.87點，按周跌1.06%。

 

 

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