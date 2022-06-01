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星星地產元朗住宅項目下半年推 涉335伙

星星地產（1560）近年積極發展多個項目，該公司主席陳文輝指，預計集團下半年將推出位於朗屏西鐵站附近的全新住宅發展項目，共提供335個住宅單位，標準戶型涵蓋開放式至三房，主打一房戶，佔逾40%。另觀塘偉業街107至109號的商廈項目，佔地約1.26萬方呎，目前土地用途為工業及與工業經營相關的附屬辦公室，亦可以補地價改為全商業用途，可建商業樓面約達18.14萬方呎，項目正積極計劃當中，有待相關部門審批後公佈細節。

陳文輝指，旗下大角嘴雲之端自開售至今，市場反應熱烈，累售175伙，佔全盤七成半，套現逾4億元，其中最高成交呎價單位為11樓09室，面積188方呎，呎價12,019元，項目預計本月起分階段交樓，料入伙後買賣會更為熾熱。陳續指，疫情放緩，近日不少發展商推出樓盤應市，市場氣氛日趨熱鬧，銷情暢旺，成交量明顯回升，可見市場有強勁剛性需求，另加上通脹重臨，預期今年樓價將有5至10%升幅，投資氣氛亦同時好轉，帶動工廈市況成交，今年工廈將繼續受市場熱捧，有望達10%升幅。

此外，該集團亦積極發展及投資海外物業，旗下南韓首爾聖水洞的「The Golden Triangle」商業項目，包括the Corner 50、the Corner 19及the Corner 25，整個項目佔地約2.6萬方呎，總樓面面積約18萬方呎，日前以11.5億元與第三方訂立出售協議。

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