陳文輝指，旗下大角嘴雲之端自開售至今，市場反應熱烈，累售175伙，佔全盤七成半，套現逾4億元，其中最高成交呎價單位為11樓09室，面積188方呎，呎價12,019元，項目預計本月起分階段交樓，料入伙後買賣會更為熾熱。陳續指，疫情放緩，近日不少發展商推出樓盤應市，市場氣氛日趨熱鬧，銷情暢旺，成交量明顯回升，可見市場有強勁剛性需求，另加上通脹重臨，預期今年樓價將有5至10%升幅，投資氣氛亦同時好轉，帶動工廈市況成交，今年工廈將繼續受市場熱捧，有望達10%升幅。

此外，該集團亦積極發展及投資海外物業，旗下南韓首爾聖水洞的「The Golden Triangle」商業項目，包括the Corner 50、the Corner 19及the Corner 25，整個項目佔地約2.6萬方呎，總樓面面積約18萬方呎，日前以11.5億元與第三方訂立出售協議。