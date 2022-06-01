上月中曾「斬件」申請

上述石湖圍項目位於元朗石湖圍丈量約份第105約多個地段和毗連政府土地，鄰近擬建港鐵（0066）北環線新田站，佔地約154.11萬方呎，新地等申請以5.39倍，興建25幢33至42層高分層住宅，單平均面積約463至565方呎，估計人口約3萬人。據規劃署的文件，項目坐落於新田/落馬洲樞紐，目前尚未制定該一帶的未來發展意向，故不支持有關的改劃申請。

值得留意，新地早已有「兩手準備」，上月中曾就上述項目「斬件」申請，其中第一期的發展地皮，以不多於7.5倍地積比率發展，計劃興建4幢樓高不多於45層的分層綜合大樓，提供1,990伙住宅，其總樓面涉約104.7萬方呎。較大面積的地盤作第二期發展，佔地約約97.79萬方呎，以不多於7倍地積比率作發展，擬建24幢不多於47層的綜合住宅大廈，提供12,575伙住宅，另設社福設施，整個項目總樓面合共涉約696.4萬方呎，總共提供14,565伙住宅，規模媲美嘉湖山莊（約1.58萬伙）。

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