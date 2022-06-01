麗新集團與珠海免稅集團今日正式簽訂合作協議，珠海免稅旅遊零售項目將入駐麗新集團旗下位於橫琴的創新方。珠海免稅集團將在橫琴創新方內，打造一個以「服務琴澳居民便利生活的高品質零售商」為核心定位、以 「自由港消費+數位化新零售」為核心理念、集有稅、免稅業務於一體的多元化生態體系的高品質消費體驗中心。珠海免稅集團董事長魯君駟與麗新集團主席林建岳通過視頻簽署合作協議。
隨著合作區內澳門居民生活就業的人數增加，麗新及珠海免稅集團雙方將通過品牌及多元產業佈局，塑造自由港區域內特色消費品牌，最終輻射琴澳兩地。珠海免稅集團與麗新集團將繼續通過多方面多維度的合作項目，將港澳優勢資源與大灣區及內地的文旅、時尚、商業零售業態結合，形成支撐和互補，推動粵港澳大灣區文旅、商業消費產業建設新局面。
橫琴創新方一二期以商場娛樂體育及教育為主，其中包括獅門娛樂天地、國家地理探險家中心、奇幻功夫夜等項目，以及橫琴凱悅酒店及主題零售餐飲等內容。未來橫琴創新方將在文化、旅遊、體育、會展、教育、大健康等各方面開展多維度創新型項目探索，打造「時尚＋旅遊」、「醫療＋旅遊」、「體育＋旅遊」、「健康＋旅遊」、「海島＋旅遊」等新業態，助力澳門產業適度多元發展。
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