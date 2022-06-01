隨著合作區內澳門居民生活就業的人數增加，麗新及珠海免稅集團雙方將通過品牌及多元產業佈局，塑造自由港區域內特色消費品牌，最終輻射琴澳兩地。珠海免稅集團與麗新集團將繼續通過多方面多維度的合作項目，將港澳優勢資源與大灣區及內地的文旅、時尚、商業零售業態結合，形成支撐和互補，推動粵港澳大灣區文旅、商業消費產業建設新局面。

橫琴創新方一二期以商場娛樂體育及教育為主，其中包括獅門娛樂天地、國家地理探險家中心、奇幻功夫夜等項目，以及橫琴凱悅酒店及主題零售餐飲等內容。未來橫琴創新方將在文化、旅遊、體育、會展、教育、大健康等各方面開展多維度創新型項目探索，打造「時尚＋旅遊」、「醫療＋旅遊」、「體育＋旅遊」、「健康＋旅遊」、「海島＋旅遊」等新業態，助力澳門產業適度多元發展。

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