另外，恒基兆業資產拓展部高級副總經理陳德鳴表示，必嘉坊設有長約1公里的立體商業步行街，佔地約16.8萬方呎，分為四大區域，包括「Baker Edge 戲場」、「Baker Box 央.型館」、「The Yard 探索地」以及 「The Lawn 曦草園」；其中戲場佔地約2000方呎，設有舞台設施，可供藝術家進行戶外演奏會及表演。而央.型館設3層高、佔地約6000方呎的博物館式場地。

此外，整個步行街是寵物友善，主人可以攜同寵物內進。

恒基兆業地產集團租務部租務副總經理麥文輝表示，立體商業步行街集購物、飲食、文娛於一身，提供超過100個商舖，最大商舖面積約6000方呎，提供多樣新式商店，例如期間限定專品店、綠色食品店等。

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