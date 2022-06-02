剛踏入6月，多個全新樓盤正蓄勢待發準備登場，其中恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊，被形容為是九龍區焦點新盤；恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，必嘉坊1期近日接獲甚多市場查詢，集團正考慮提速推出項目，最快本月內正式推售，而項目第2期部署最快明年第1季登場。林續指，項目分3期發展提供約2800伙，料最遲於2027年落成入伙，項目步行街亦同樣分3期落成。
另外，恒基兆業資產拓展部高級副總經理陳德鳴表示，必嘉坊設有長約1公里的立體商業步行街，佔地約16.8萬方呎，分為四大區域，包括「Baker Edge 戲場」、「Baker Box 央.型館」、「The Yard 探索地」以及 「The Lawn 曦草園」；其中戲場佔地約2000方呎，設有舞台設施，可供藝術家進行戶外演奏會及表演。而央.型館設3層高、佔地約6000方呎的博物館式場地。
此外，整個步行街是寵物友善，主人可以攜同寵物內進。
恒基兆業地產集團租務部租務副總經理麥文輝表示，立體商業步行街集購物、飲食、文娛於一身，提供超過100個商舖，最大商舖面積約6000方呎，提供多樣新式商店，例如期間限定專品店、綠色食品店等。
其他報道
MONACO MARINE加推56伙低座戶折實均呎2.55萬 842萬入場