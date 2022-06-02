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美國加息後樓價回軟 分析：豪宅持續於高位企穩

具體反映5月9日15日、即美國加息0.5厘後首周市況的中原城市領先指數CCL，最新報180.97點，按周微跌0.1%；反映大型屋苑樓價的CCL Mass報181.87點，按周亦微跌0.09%；CCL(中小型單位)報180.21點，按周跌0.1%；CCL(大型單位)報184.83點，按周微跌0.12%，意味4大整體指數本周全告下跌。

可留意是，3大整體指數齊跌2周，CCL累跌0.48%；CCL Mass累跌0.62%；CCL(中小型單位)累跌0.58%；而CCL(大型單位)無升跌。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，美國加息半厘，中細價樓價回軟，但未有掉頭大幅下跌，預計樓價短期內將於現水平企穩；豪宅樓價未受加息影響，繼續高位企穩。

4大分區方面，新界兩區樓價齊跌2周，跌幅較明顯，當中新界東CCL Mass連跌兩周合共2.7%、報192.10點，按周跌2.11%；新界西CCL Mass同樣連跌兩周，合共挫1.91%，最新報167.42點、見9周新低，按周跌0.86%。

市區方面，樓價走勢較平穩，港島CCL Mass兩周累升0.37%，最新報187.06點，按周升1.17%，連跌3周後回升；九龍CCL Mass連升2周共0.62%，最新報175.30點，按周升0.5%。

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