具體反映5月9日15日、即美國加息0.5厘後首周市況的中原城市領先指數CCL，最新報180.97點，按周微跌0.1%；反映大型屋苑樓價的CCL Mass報181.87點，按周亦微跌0.09%；CCL(中小型單位)報180.21點，按周跌0.1%；CCL(大型單位)報184.83點，按周微跌0.12%，意味4大整體指數本周全告下跌。