周末16宗 創6周新高

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，端午節長假新盤市場推售量不多，全新盤僅大埔白石角Silicon Hill，於長假首日首輪發售，即日沽清價單170伙，帶動二手市場入市氣氛，亦有部份新盤向隅客率先回流二手市場，而目前市場並無特別壞消息，購買力持續釋放，樓市緩緩復蘇，新盤亦相繼登場，整體市場氣氛轉旺，預計二手買賣氣氛可保持平穩。

另美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指，周末期間未有全新盤推售，購買力即回流二手，交投保持雙位數的平穩水平，不過須留意，二手交投雖然活躍，但上周的「美聯樓價指數」卻輕微向下調整，反映多個新盤推出下，二手樓價受壓，部份業主「有價講」，減價盤被市場吸納，亦是帶動成交的重要原因。布少明預計，踏入6月市場將繼續聚焦一手，月內一手成交或增至2,000宗，二手交投須視乎樓價走勢，如業主因新盤壓力而減價，或買家接受現實願以市價入市，交投表現亦將平穩向好。