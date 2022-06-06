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澳門TIFFANY HOUSE擬現樓發售 共涉230伙

疫情漸緩和，發展商趁正式通關前部署推售澳門新盤。由中國星集團（0326）發展、位於澳門半島高美士街的新盤TIFFANY HOUSE，提供230伙，短期內將於港澳兩地推售，並擬以現樓形式推售。中國星集團副主席陳嵐表示，TIFFANY HOUSE為集團在澳門首個住宅發展項目，前後花約10年時間規劃及發展，項目位置毗鄰澳門地標金蓮花廣場。

陳嵐表示，項目以自己及丈夫向華強心目中的理想居所為標準，並以其英文名Tiffany命名，希望項目可提高住戶生活品味及品質。她補充，TIFFANY HOUSE提供8間複式大宅，設有5間房、擁有全海景，近期已接獲不少來自中、港及澳三地的準買家查詢。

她透露，集團在氹仔亦持有另一幅地皮，擬預留作住宅發展；雖然現時港澳地區暫未完全通關，但長遠對澳門樓市前景「絕對有信心」。

另利嘉閣地產總裁廖偉強表示，該行獲委任為項目市場策劃及銷售代理，在灣仔捷利中心設有TIFFANY HOUSE展銷中心，方便香港買家了解項目資料。

利嘉閣海外物業及投資移民顧問董事王保衡補充，TIFFANY HOUSE 位於澳門半島地標金蓮花廣場旁邊，建有2座住宅大樓提供230伙，建築面積約496至5647方呎(實用353至4039方呎)，標準戶由開放式至4房戶，當中2房、3房佔約6成，2房建築面積約1500方呎起；項目亦設有8間複式單位，而項目外立面設計參考首飾盒概念。王續指，TIFFANY HOUSE是澳門半島近5年來首個住宅項目，近日已接獲近300個準買家查詢。

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