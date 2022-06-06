值得一提，爪哇控股早於去年開始進行收購，該公司最新公告指，在簽署買賣協議時，集團擬收購該物業以重新發展為豪宅出售，並以主要內自內地的高端用家為目標。不過該公司亦指，自今年初以來，越來越多報告指專業人士及高級管理層人員(屬於高收入及富裕人士)離開香港，並可能不會再回流，加上與內地通關因新冠肺炎疫情而延遲，另俄烏戰爭及其對全球經濟(包括中國及香港)之連帶影響亦為一大疑慮，高尚住宅物業之需求已大幅減弱，該等類型物業之目標市場可能於一段長時間內持續疲弱。

該公司又提出，近月多份報告指出香港政府可能再次就空置一手私人住宅單位徵收「額外差餉」，若集團未能盡快出售經重新發展之單位，該稅項或會對本集團帶來負面影響，而集團亦獲悉，倘若其後決定將單位用途改為長期投資物業，則須於更改用途時支付稅項，經周詳考慮上述因素後，集團隨後決定自開始時將該物業重新發展為豪宅作長期收租投資。

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