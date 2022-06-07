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上月7盤新申預售涉3844伙 嘉華等啟德項目1121伙最大

疫情持續穩定，發展商積極為旗下新樓盤申請預售樓花同意書；地政總署資料顯示，5月該署共接獲7個項目新申請預售樓花同意書，合共涉及3844個單位，令累積待批預售樓花單位數目增至24605伙，其中以嘉華（0173）、會德豐地產及中海外（0688）的啟德承豐道15號2期規模最大，該期將提供1121伙，預計2025年2月落成，樓花期長約33個月。

另外，會德豐將軍澳日出康城第12期，則分兩期申請預售樓花，第12A期提供650伙，預計2025年6月落成，樓花期長約36個月，而第12B期則提供685伙，預計2025年7月落成，樓花期約37個月。

九倉（0004）九龍龍翔道188號豪宅項目第3期，則設有46個單位，預計2024年6月落成，樓花期約24個月。

可留意是，多個新界西北樓盤亦申請樓花紙，以泛海（0129）元朗洪水橋洪安里1號滙都1期最為矚目，今期將興建623個單位，預計2024年10月落成，樓花期長約28個月。

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 3期，亦入紙申請預售，項目設384伙，預計明年3月落成，樓花期約9個月；至於星星地產（1560）元朗宏業西街After The Rain，將設335伙，預計明年12月落成，樓花期約18個月。

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