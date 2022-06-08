布少明續指，儘管美國已重啟加息周期，惟本港低息持續，加上短期住宅新供應難大增，支持樓價。

回顧上半年樓市，新盤交投受疫情影響，首兩季僅錄約5500宗成交、屬2013年後新低；布續指，發展商次季加快推盤，然而疫市持續下，亦未見減價促銷，反映發展商傾向惜售手上貨源。至於二手成交，上半年二手住宅成交量錄約22,000宗，創兩年半新低；但值得留意，「波叔Plan」刺激換樓鏈，今年首5個月1000萬元至2000萬元的二手住宅註冊量佔約15.5%，比起去年全年約13%增加2.5個百分點，創有紀錄以來新高。

另外，適逢美聯集團（1200） 上市27周年、美聯品牌邁向50周年，該集團宣布推出限量版「美聯成立邁向50周年紀念」NFT（非同質化代幣），贈予業績表現亮麗的前線營業員及主管，以作嘉許及鼓勵。

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