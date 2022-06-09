根據項目樓書，項目預計關鍵日期2024年3月31日，樓花期長約21個月。單位實用面積180至569方呎，提供84伙開放式（佔約26%）；1房及1房連儲物室194伙（佔近6成）；2房42伙（佔近13%）；另有4伙頂層特色戶。

一房特色戶連614方呎L形平台

最細面積單位是5樓C、D及E室，實用面積180方呎連平台33方呎；最大面積單位是29樓B室頂層戶，實用面積569方呎，連平台106方呎及天台249方呎，3房套房間隔。可留意是，5樓J室實用232方呎一房特色戶、連L形平台面積614方呎，即平台面積比單位內籠面積大1.6倍。項目預計2024年3月落成，樓花期約21個月。

就樓書所見，標準樓層每層設有15伙、設有三部電梯，單位實用面積202至369方呎。

另Lucie Chang Fine Arts創辦人常越表示，藝術與生活息息相關，藝術來源於生活，同時藝術反映生活，認為必嘉坊項目充滿着文化及藝術的氣息。

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