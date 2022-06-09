Jessville Tower為一座14層高住宅，於2019年落成，共有28個分層單位，實用面積為1,358方呎和1,431方呎，提供三房和四房間隔；萊坊大中華區投資部主管胡孝直表示，該部分現時出租率超過一半，已租出單位主要集中低層，月租約7萬至8萬元、實呎租金超過50元水平；至於1931年落成的Jessville Manor，屬三級歷史建築，新買家購入後不可拆卸，但該部份現已翻新，內裡改建為4個特式住宅單位，買家可把單位出租。

胡孝直補充，Jessville項目座落於薄扶林半山地段，可飽覽南區沙灣、鋼綫灣開揚海景。Jessville Manor原有的花園已完成擴建，加設無邊際泳池和兒童遊樂區，Jessville Tower更提供一個設備齊全的健身室，並設有三層停車場，共提供33個私家車泊車位及2個電單車泊車位，每個私家車泊車位均配備充電器。

他表示，港島區新建豪宅供應十分短缺，因此相信對於發展商，投資者和自用買家來說，均是難得投資機會。