中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，三大整體指數結束2周連跌，反映5月美國加息半厘的利淡因素已被消化，預計樓價將於現水平窄幅企穩。

至於按區域劃分的四大指數，以新界西CCL Mass升幅最大，按周升2.66%至171.88點，升幅45周即約11個月以來最大，而數字則創12周新高，反映錦上路站大型新盤柏瓏熱賣，帶動新界西樓價單周率先反彈。

餘下3個分區指數，按周升幅居次的九龍CCL Mass，最新報178.19點，創15周即近4個月新高，按周升1.65%，升幅7周以來最大，連升3周共2.27%；新界東CCL Mass報193.34點，按周升0.64%；港島CCL Mass報185.02點，按周跌1.09%，跌幅7周以來最大。

樓價見底回升10周計，CCL累升2.92%、CCL Mass累升2.55%、CCL(中小型單位)累升2.75%、CCL(大型單位)累升3.76%。4大分區計，港島CCL Mass累升2.72%、九龍CCL Mass累升3.30%、新界東CCL Mass累跌0.77%、新界西CCL Mass累升3.70%。

其他報道

卓爾居兩房放盤1日獲承接 微減1%後售753萬

外資基金安祖高頓屯門工廈作數據中心 涉17萬呎樓面

瓏珀山2期花園特色戶3310萬沽 項目次高

飛揚1期上載樓書 1房實用263呎起

多相︱必嘉坊．曦匯快開價 1房示範單位曝光

雅居樂柏架山項目再申寬高限 擬建2幢600伙

5月三大物業辣稅8.13億 按月增93%