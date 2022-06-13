政府今日公布第二階段消費券5000元最快於8月開始分階段發放，信和集團旗下商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心及藍灣廣場將推出連串推廣活動，並會與不同儲值支付工具如八達通、AlipayHK及WeChat Pay HK合作，以優惠獎賞吸引市民到場消費。信和集團資產管理董事蔡碧林指，隨著第五波疫情受控，各類處所恢復營業，社會逐漸復常。第二階段消費券發放在即，市民將會有比首階段派發時更多的消費渠道如戲院、8人一枱晚市堂食等等，同時有人會累積兩階段消費券合共1萬元使用，相信第二階段消費券會更刺激消費市場。