政府今日公布第二階段消費券5000元最快於8月開始分階段發放，信和集團旗下商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心及藍灣廣場將推出連串推廣活動，並會與不同儲值支付工具如八達通、AlipayHK及WeChat Pay HK合作，以優惠獎賞吸引市民到場消費。信和集團資產管理董事蔡碧林指，隨著第五波疫情受控，各類處所恢復營業，社會逐漸復常。第二階段消費券發放在即，市民將會有比首階段派發時更多的消費渠道如戲院、8人一枱晚市堂食等等，同時有人會累積兩階段消費券合共1萬元使用，相信第二階段消費券會更刺激消費市場。
蔡碧林續指，信和集團商場特別與八達通、AlipayHK及WeChat Pay HK合作，Alipay HK用戶由即日起只需登入Alipay HK 手機應用程式，並於「應用中心」內登入「品牌Channels」頁面，即可揀選信和集團商場品牌頁，關注及領取指定商戶優惠券，其中包括屯門市廣場「曲奇童話」9折優惠券、奧海城「家上海」20元現金券 (需消費滿200元)及荃新天地「寶達食品超市」現金券(需消費滿500元)等，而集團旗下七大商場將聯同八達通於第二階段消費券期間推出近百萬元獎賞，S⁺ REWARDS會員於信和集團商場指定商戶以八達通單一消費滿300元或以上，並成功登記點數後即可換領30元S現金券一套。
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