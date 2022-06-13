文章日期：2022年6月13日 18:52
近月市場不乏劈價成交，銀主盤亦不例外。市場消息指，大坑上林1座高層A室複式戶，實用1990方呎，3房間隔，屬銀主盤，銀主早前開價8600萬元連兩個車位放售，惟及後累減2100萬元或約24%，以6500萬元沽出、實呎32,663元。原業主2014年以約6781.2萬元透過公司名義一手購入上址，再以120萬元購入2個住客車位，及後淪為銀主盤。以樓價連車位總值6901.2萬元計，單位8年內貶值401.2萬元或近6%。
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