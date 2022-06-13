moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

上林複式銀主盤6500萬連車位沽 8年貶值6%

近月市場不乏劈價成交，銀主盤亦不例外。市場消息指，大坑上林1座高層A室複式戶，實用1990方呎，3房間隔，屬銀主盤，銀主早前開價8600萬元連兩個車位放售，惟及後累減2100萬元或約24%，以6500萬元沽出、實呎32,663元。原業主2014年以約6781.2萬元透過公司名義一手購入上址，再以120萬元購入2個住客車位，及後淪為銀主盤。以樓價連車位總值6901.2萬元計，單位8年內貶值401.2萬元或近6%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款