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御龍山特色戶2360萬沽 13年升逾五成半

火炭御龍山罕有錄得特色單位二手成交。中原地產資深分區營業經理溫志樑表示，御龍山10座一個位處空中花園樓層的特色戶，實用面積1238方呎，4房連雙套連工人套房間隔、望馬場景，新近以2360萬元易手、實呎19,063元。

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