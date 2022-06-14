火炭御龍山罕有錄得特色單位二手成交。中原地產資深分區營業經理溫志樑表示，御龍山10座一個位處空中花園樓層的特色戶，實用面積1238方呎，4房連雙套連工人套房間隔、望馬場景，新近以2360萬元易手、實呎19,063元。