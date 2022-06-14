文章日期：2022年6月14日 19:00
火炭御龍山罕有錄得特色單位二手成交。中原地產資深分區營業經理溫志樑表示，御龍山10座一個位處空中花園樓層的特色戶，實用面積1238方呎，4房連雙套連工人套房間隔、望馬場景，新近以2360萬元易手、實呎19,063元。
原業主2009年1512萬元一手購入，持貨約13年，帳面獲利約848萬元或約56%。溫稱，屋苑空中花園樓層單位少有放盤，現時屋苑僅有約4個同類放盤，業主叫價由2600萬元起。
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